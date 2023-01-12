Психиатр и нарколог Василий Шуров объяснил, почему энергетики могут привести к употреблению алкоголя и наркотиков.
Медик считает, что родители недооценивают опасность энергетических напитков.
"Энергетик — это смесь кофеина, таурина, других психостимуляторов и очень большого количества сахара", — рассказал Шуров.
Он отметил, что после употребления энергетических напитков формируется так называемая дофаминовая петля, которая приводит к тяжелой зависимости.
Ранее врач-нутрициолог рассказал, что алкогольные напитки могут стать причиной набора лишнего веса.
"Психостимулирующий эффект, получаемый от энергетиков, повышает риск того, что подростки пойдут дальше и начнут употреблять другие вещества", — объяснил нарколог, отметив, что энергетик выступает в роли стартового вещества, после которого ребёнок может начать употреблять алкоголь или наркотики.
Он предупредил, что большие дозы кофеина и сахара приводят к проблемам с артериальным давлением, страдает поджелудочная железа, что может спровоцировать преддиабет.
"Можно "допиться" до серьезных заболеваний, вплоть до инвалидности", — цитирует слова Шурова "Общественная Служба Новостей".
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