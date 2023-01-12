Терапевт Романенко заявила об опасности разбитого ртутного градусника

Разбитый ртутный градусник в квартире может привести к хронической интоксикации организма. Об этом заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Количество ртути, которое содержится в градуснике, не приведёт к каким-то симптомам острого отравления. Здесь опасна именно хроническая интоксикация ртутью, то есть это поражение желудочно-кишечного тракта, почек и центральной нервной системы. Это может проявиться через несколько месяцев, а может и через несколько лет", – предупредила она.

Как сообщает Москва 24, для избежания неприятных последствий следует аккуратно собрать ртуть, не трогая её голыми руками. Важно проверить углы в комнате, плинтусы, пространство под мебелью. Шарики ртути нужно положить в герметичный пакет и связаться со специальной службой, занимающейся её утилизацией.

Роспотребнадзор рекомендует использовать клейкую ленту, совок, шприц или лист бумаги для сбора токсичного металла.

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