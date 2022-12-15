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Ирина Шлионская

Учёные полагают, что древние майя вымерли из-за отравлений ртутью

Эврика » Гипотезы

Исследование руин древних городов майя в Мезоамерике привело учёных к неожиданному выводу: объекты представляют собой экологическую опасность, так как… загрязнены ртутью!

Учёные полагают, что древние майя вымерли из-за отравлений ртутью

Объясняется всё тем, что представители данной цивилизации с 250 по 1100 год нашей эры часто использовали продукты и вещества, в состав которых входил вредный металл. Статья на эту тему опубликована в издании Frontiers in Environmental Science.

Коварная киноварь

Речь идёт о городах Чунчумиль на территории современной Мексики, Ла-Корона, Тикаль и Петен-Ица в Гватемале и многих других. Концентрация ртути превышена почти везде.

Ведущий автор исследования, профессор географии Австралийского католического университета доктор Дункан Кук, комментирует: "Загрязнение ртутью окружающей среды обычно наблюдается в современных городских районах и промышленных ландшафтах".

Но что могло вызвать такой эффект в совсем древнюю эпоху? В некоторых поселениях майя, например, в

  • Квирикуа (Гватемала),
  • Эль-Параисо (Гондурас),
  • Теотиукане (Центральная Мексика)

были найдены запечатанные сосуды с жидкой ртутью, а в других местах региона археологи обнаруживали предметы, обработанные красителями, содержащими ртуть. В основном, это была минеральная киноварь.

Учёные считают, что в результате щелочных реакций ртуть могла попадать в окружающую среду и оказываться в воде и почве. Ещё один соавтор исследования, профессор Университета Цинциннати доктор Николас Даннинг, полагает, что той же киновари могли приписывать священные свойства, так как индейцы майя обожествляли многие артефакты.

Так как в данных регионах ртуть встречается редко, скорее всего, киноварь была "завозной", а не изготавливалась на месте. Знали ли майя о том, что ртуть ядовита? Сказать трудно.

Медленное убийство

Как известно, при отравлении ртутью происходит поражение центральной нервной системы, печени и почек, возникает тремор, нарушения зрения и слуха. Нередки проблемы с психикой. В тяжёлых случаях наступает паралич.

Одно из проявлений патологии — нарушения метаболизма. Исследователи обратили внимание на то, что правитель Тикаля, имя которого переводится с языка майя как Тёмное Солнце (он правил приблизительно в 810 году нашей эры), выглядит на фресках патологически тучным. Не исключено, что его ожирение как раз и было вызвано хроническим отравлением ртутью.

Нюанс в том, что симптомы отравления ртутью, как правило, проявляются только при систематическом соприкосновении с этим металлом, либо при наличии очень большой его дозы в организме или окружающей среде. В случае с майя, вероятно, имел место первый вариант с отравлением малыми дозами на протяжении длительного периода.

Причина вымирания?

Даже когда майя перестали так активно использовать ртутьсодержащие материалы, концентрация металла в окружающей их среде оставалась высокой. Возможно, это и привело в конечном итоге к гибели цивилизации: здоровье расы всё ухудшалось, и это влияло на генетику.

"Загрязнение металлами, похоже, было результатом человеческой деятельности на протяжении всей истории", — полагает профессор Техасского университета в Остине, доктор Тим Бич.

Кстати, даже сейчас концентрация ртути в поселениях майя остаётся опасной для людей. Наверняка подобное наблюдается и в других регионах планеты, просто не везде проводятся исследования. Неудивительно, что здоровых людей на земном шаре так мало.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые мексика болезни история медицина гватемала археология исследование
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