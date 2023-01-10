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Доктор Мясников: против "омикрона" и "кракена" нужны новые вакцины

Здоровье

Российские фармпроизводители должны сосредоточить свои усилия на создание новых вакцин от COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Острая нужда в новых вакцинах, потому что вирус эволюционирует", — пояснил он в интервью Общественной Службе Новостей.

По словам медика, компании Moderna и Pfizer уже отказались от использования созданных ранее препаратов и выпустили на рынок видоизменённые вакцины, куда добавлены элементы от "омикрона”. Российский спутник, отметил Мясников, пока отстаёт от зарубежных конкурентов.

Врач уточнил, что надежда на назальные вакцины пока не оправдалась: клинические испытания в Соединённых Штатах доказали их низкую эффективность, но само направление признано перспективным, а потому учёные продолжат свою работу.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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