Politico: вариант COVID-19 "кракен" надвигается на Европу, ей стоит готовиться к плохим новостям

На Европу надвигается разновидность омикрон-штамма коронавируса "кракен" (XBB.1.5). Об этом сообщает Politico.

Как отметил автор материала Карло Мартушелли, лидерам ЕС следует готовиться к плохим новостям из-за угрозы массового распространения "кракена".

По его словам, этот вариант COVID-19 очень быстро передаётся от человека к человеку, поэтому представляет большую опасность, чем другие разновидности "омикрона".

"XBB.1.5, согласно исследованиям, способен распространяться агрессивно, количество заражений будет удваиваться каждые девять дней", — уточнил обозреватель.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай — ежегодный поставщик новых штаммов коронавирусной инфекции. Как пояснил эксперт, Пекин начал отходить от политики нулевой терпимости и ослаблять меры, создающие препятствия для проникновения COVID-19.