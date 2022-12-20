Вирусолог Волчков: Китай будет ежегодным "поставщиком" нового штамма коронавируса

Эпидемия гриппа каждый год обычно начиналась с Китая. Теперь "поставлять" КНР будет и новые штаммы коронавируса. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

"Сейчас Китай уходит от политики нулевой терпимости и ослабляет противоэпидемические меры. Это значит, что страна выбрала стратегию — контролируемо переболеть. <…> В Китае процесс формирования популяционного иммунитета может занять год или два. Поэтому вполне закономерно внутри огромной китайской популяции может сформироваться новый вариант коронавируса", — цитирует Газета. Ru вирусолога.

Цифры заразившихся Covid-19, которые сейчас показывает Китай, могут быть занижены. Они показывают статистику в две тысячи человек ежедневно, но популяция страны настолько велика, что и цифры должны быть больше, если даже в Южной Корее число заразившихся исчисляется тысячами.

"Образование нового штамма — это закономерность. Вирус не может не измениться, если он последовательно прошел миллион человек. Будет формироваться новый вариант омикрона, который выработает защиту от существующих вакцин и существующего популяционного иммунитета. Раньше Китай был "поставщиком" вирусов гриппа, а сейчас он будет генерировать и новые штаммы коронавируса", — заключил Волчков.

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