Врач Скрябин: частое употребление шампанского ставит под угрозу здоровье зубов

Шампанское нередко провоцирует проблемы с зубами, повышает риски появления головной боли и мигрени. Об этом заявил нарколог Валентин Скрябин.

По словам врача, шампанское вызывает состояние опьянения гораздо быстрее, чем белое или красное вина. Как пояснил специалист, углекислый газ, который содержится в пузырьках, ускоряет процессы всасывания спиртного в кишечнике и оказывает негативное влияние на зубную эмаль.

"Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов", — сказал нарколог в беседе с РИА Новости.

Кроме того, из-за торможения метаболизма у людей, которые часто пьют этот алкогольный напиток, появляется лишний вес, указал эксперт.

Ранее Скрябин сообщил, что алкоголь не должен быть во главе новогоднего застолья. Он также призвал не запивать спиртное газировкой во избежание сильного опьянения.

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