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Нарколог: "повышение градуса" спиртного за новогодним столом — смертельно опасно

Здоровье

Алкоголь за новогодним столом не стоит закусывать сладким и запивать газировкой. Также смертельно опасно "повышать градус". Об этом рассказал нарколог Валентин Скрябин в беседе с РИА Новости.

Нарколог: "повышение градуса" спиртного за новогодним столом — смертельно опасно

Он посоветовал тем, кто решил, что не может воздержаться от употребления спиртного, стараться не закусывать его, а запивать еду. То есть алкоголь не должен быть во главе застолья ни при каких обстоятельствах, заметил врач.

По его словам, еда должна быть лёгкой, но не сладкой, так как сахар задерживает выведение алкоголя из организма.

Также не нужно запивать алкоголь газированными напитками, поскольку из-за углекислого газа увеличивается всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения, добавил доктор.

Алкоголь — это яд, не имеющий безопасной дозы, поэтому лучшим решением для здоровья будет провести праздник трезво, заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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