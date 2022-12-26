Врач Соломатина: бесконтрольный приём витамина C опасен для здоровья

Из-за бесконтрольного приёма витамина С пациенты нередко сталкиваются с аллергиями, болевыми ощущениями в области живота и рвотой, заявила диетолог Елена Соломатина.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, передозировка может наступить лишь в случае употребления витамина С в таблетках, поэтому не стоит убирать из рациона продукты, содержащие его в своём составе.

По словам специалиста, аллергическая реакция при передозировке способна спровоцировать развитие отёка Квинке и появление кожных высыпаний.

"Также могут быть боли, спазмы в животе, урчание, метеоризм", — сказала Соломатина.

Она добавила, что некоторые пациенты, употребляющие слишком много витамина С, жалуются на диарею, рвоту и проблемы с почками.

Диетолог посоветовала россиянам принимать витамин в виде таблеток только после сдачи необходимых анализов и консультации с врачом.

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