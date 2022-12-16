Врач О’Нил одобрила совет запивать витамины электролитным напитком при похмелье

Для избавления от похмелья рекомендуется пить электролитные напитки. Такой совет дала пользователь TikTok, который одобрила и врач-нутрициолог Салли О'Нил в беседе с изданием New York Post.

Врач из США Ари записала для TikTok видео, ставшее вирусным. В ним девушка рекомендует бороться с похмельем, принимая витаминный комплекс группы B, магний, фолиевую кислоту, запивая это электролитным напитком для спортсменов. Эта смесь избавит от всех негативных последствий злоупотребления алкоголем.

"Всё зависит от дозировок и чистоты принимаемых препаратов, в видео об этом уточнений нет. Некоторые препараты окажут слабое воздействие, некоторые — по-настоящему заметное", — сказала Салли О'Нил.

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