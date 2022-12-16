Курение кальяна вызывает долгосрочные последствия для организма как самого курильщика, так и для людей, которые находятся рядом с ним. Многочисленные исследования доказывают, что вредная привычка провоцирует развитие рака лёгких и ротовой полости, повреждает пищевод, желудок и нарушает работу мочевого пузыря.
Кальянный дым от бестабачных продуктов кроме никотина, содержит такие же токсиканты, которые входят в состав табачных изделий, сообщает argumenti.ru.
"Курильщик кальяна в течение сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах. Вред от одного сеанса кальяна равен вреду от выкуривания пачки сигарет", — отмечается в материале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.