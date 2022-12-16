Курение кальяна может вызвать рак ротовой полости

Курение кальяна вызывает долгосрочные последствия для организма как самого курильщика, так и для людей, которые находятся рядом с ним. Многочисленные исследования доказывают, что вредная привычка провоцирует развитие рака лёгких и ротовой полости, повреждает пищевод, желудок и нарушает работу мочевого пузыря.

Кальянный дым от бестабачных продуктов кроме никотина, содержит такие же токсиканты, которые входят в состав табачных изделий, сообщает argumenti.ru.

"Курильщик кальяна в течение сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах. Вред от одного сеанса кальяна равен вреду от выкуривания пачки сигарет", — отмечается в материале.

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