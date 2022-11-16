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Автор Ирина Шлионская

Невролог: изменение пищевых привычек может быть признаком развивающегося слабоумия

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Большинство людей уверенно перечислят самые очевидные признаки деменции: забывчивость, проблемы с концентрацией, трудности с ориентацией во времени и пространстве. Мало кто при этом обращает внимание на так называемое пищевое поведение. А ведь именно резкое изменение пищевых привычек может служить первым "маркером" развивающегося слабоумия, утверждает врач-невролог Екатерина Козлова.

Невролог: изменение пищевых привычек может быть признаком развивающегося слабоумия

Вот вещи, которые должны насторожить, если речь идёт о вашем близком человеке, тем более уже преклонного возраста.

Человек, раньше любивший готовить сложные блюда, переходит на более простые варианты

Скажем, его основной рацион состоит из отварных макарон, картошки или каши, причём даже без добавления приправ. Словом, таких блюд, на приготовление которых требуется минимум мозговых усилий.

"Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми", — поясняет эксперт.

Некоторые вообще перестают готовить, покупают готовую еду в кулинарии или супермаркете.

Проблемы с аппетитом

По словам Козловой,

  • человек либо полностью теряет интерес к пище, и его надо уговаривать что-либо съесть,
  • либо, напротив, начинает есть часто и много.

В последнем случае он просто забывает, что уже поел, и может требовать еды уже через час после плотного завтрака, обеда или ужина. Такие больные могут даже жаловаться посторонним, что родные дома их не кормят, и выглядеть это может очень убедительно.

Бывают случаи, когда соседи и знакомые начинают осуждать родственников такого человека за якобы жестокость по отношению к нему. При этом, внешне человек может казаться совершенно адекватным, а его рассказы — вполне связными.

Козлова рассказывает, что иногда встречается компульсивное переедание: пациент перестаёт контролировать свой аппетит, может съесть, например, целую сковороду оладий и остановится только тогда, когда еда закончится, или когда ему станет плохо от переедания.

Фиксация на определённых продуктах

Это могут быть

  • печенье определённого сорта,
  • булки,
  • шоколад,
  • какие-нибудь соусы.

Часто это продукты, которые вредны для здоровья или вообще строго противопоказаны пациенту (так как у него диабет, язва и прочее), но больной требует именно их. Если близкие запрещают ему есть "любимые" лакомства, пытаются ограничить эти продукты в рационе, человек может устроить истерику, утверждать, что над ним издеваются. И со стороны может казаться, что так и есть.

Скажем, дочь на глазах у подруги вырывает из рук матери очередное пирожное, а подруге это кажется диким, поскольку та понятия не имеет, что у пожилой женщины повышенный сахар, и она не может контролировать свои пищевые желания.

Не пропустите симптомы!

Увы, далеко не всегда люди связывают изменившиеся привычки своих близких с подступающим слабоумием. Тем более, когда человек ещё не так стар и, вроде бы, в остальном рассуждает и ведёт себя разумно. Но при появлении подобных признаков лучше сразу же обратиться к специалистам и провести обследование. Возможно, на этой стадии ещё удастся как-то помочь пациенту.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Маслак Андрей, Андрианова Ирина, Коровкин Михаил
Темы диета болезни здоровье медицина психология продукты питания

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