Врач Берковская: приём водорослей вместо йода в таблетках может быть опасен

Эндокринолог Марина Берковская призвала россиян не заменять назначенный врачом йодид калия в таблетках водорослями или биодобавками из них.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, при приёме йодида калия в таблетках можно с точностью рассчитать необходимую дозировку. Как пояснила медик, в этом случае вещество отлично усваивается в организме человека.

По её словам, пациенты, включая в меню водоросли, зачастую превышают суточную норму употребления йода. Она подчеркнула: переизбыток или дефицит данного вещества приводит к проблемам с функционированием щитовидной железы. Берковская посоветовала пожилым людям ограничить употребление водорослей.

"Однако от последствий не застрахована и молодёжь", — уточнила эндокринолог.

При этом специалист обратила внимание на то, что водоросли богаты белком, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Их можно включать в рацион, однако не на ежедневной основе, заключила врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.