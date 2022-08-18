Роспотребнадзор дал советы по выбору бутилированной воды

Роспотребнадзор посоветовал россиянам обращать внимание на герметичность бутылки при покупке бутилированной воды. Также бутыль должна быть маркирована по названию, дате производства, сроку годности и условиям хранения. Если жидкость мутная и содержит посторонние примеси, то стоит воздержаться от покупки такой воды.

В Роспотребнадзоре напомнили, что законодательство РФ даёт потребителю право попросить у продавца сопроводительные документы на товар, где подтверждается качество и безопасность продукта. Если речь идёт о воде для детского питания, то продавец должен предоставить свидетельство о государственной регистрации.

Хранить бутилированную воду нужно при температуре от 2° С до 20°С в местах, защищённых от солнечного света, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также производитель должен помещать на этикетку бутылки информацию о содержании в воде тех или иных компонентов (например, йодид-ионов и фторид-ионов).