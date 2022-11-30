Психиатр Вилков: на первой стадии деменции человек забывает очевидные вещи

Специалисты на сегодняшний день выделяют три стадии болезни Альцгеймера. Об этом рассказал психиатр Алексей Вилков в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, деменция проявляется изначально в виде частой забывчивости. Человек становится менее собранным и забывает очевидные вещи, а усвоение новой информации даётся с большим трудом.

Способность узнавать близких теряется на средней стадии деменции. Также постепенно утрачиваются привычные бытовые навыки, добавил доктор.

И на последнем этапе заболевания человек теряет все когнитивные навыки. Он становится полностью беспомощным, заметил собеседник издания.

Страдающий деменцией человек не осознаёт изменений в своем состоянии и длительное время может считать себя здоровым, подчеркнул эксперт.

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