Специалисты на сегодняшний день выделяют три стадии болезни Альцгеймера. Об этом рассказал психиатр Алексей Вилков в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам специалиста, деменция проявляется изначально в виде частой забывчивости. Человек становится менее собранным и забывает очевидные вещи, а усвоение новой информации даётся с большим трудом.
Способность узнавать близких теряется на средней стадии деменции. Также постепенно утрачиваются привычные бытовые навыки, добавил доктор.
И на последнем этапе заболевания человек теряет все когнитивные навыки. Он становится полностью беспомощным, заметил собеседник издания.
Страдающий деменцией человек не осознаёт изменений в своем состоянии и длительное время может считать себя здоровым, подчеркнул эксперт.
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