Терапевт Асанов заявил, что деменция в России сильно помолодела

Число пациентов с деменцией увеличивается в России с каждым годом. Отношение к этому имеет стресс, в котором люди живут давно, и пандемия коронавируса. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, на первый план сейчас выходят неврологические болезни: мигрень, бессонница, а в некоторых случаях эпилепсия. Также растёт и число пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией.

Сильный стресс, как известно, приводит к ухудшению памяти и вызывает начальные признаки деменции, объяснил доктор.

Человек может начать забывать какие-то вещи, перестать узнавать родных, у него может возникнуть сильное желание куда-то уйти, добавил терапевт.

Он заметил, что деменция сейчас всё чаще развивается у достаточно молодых людей (от 50 лет). В этом возрасте у многих уже гораздо хуже память, они забывают, что хотели сказать, и не помнят, что собирались сделать, заключил Асанов.