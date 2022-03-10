Невролог назвал способы предупредить деменцию

Самым лучшим методом профилактики возникновения когнитивных нарушений являются активная социальная позиция, широкая социальная активность и интеллектуальный труд, связанный с большим количеством запоминания и воспроизведения информации. Об этом рассказал в эфире Pravda.Ru врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ им. Виноградова Петр Соков.

Специалист объяснил, что при появлении у человека начальных признаков деменции стоит воспользоваться именно активизацией интеллектуальной сферы, которая была нетипична для него ранее. Так, например, человек, который хорошо владеет литературой или русским языком, может заняться на пенсии изучением алгебры, чтобы задействовать зоны интеллекта, которые большую часть жизни отдыхали, и простимулировать их таким способом.

"Поэтому лучшее средство профилактики — это интеллектуальная нагрузка. Но нужно не забывать, что помимо интеллектуальной нагрузки должен быть комплекс мероприятий, который мы называем здоровым образом жизни. В это включена как физическая активность, так и питание, что очень немаловажно для сохранения интеллектуального здоровья", — пояснил доктор.

По его словам, деменция может возникнуть и у молодых людей при наличии как генетических, так и инфекционных, заболеваний, связанных с метаболическими нарушениями. И какого-то возрастного порога для их возникновения нет.

Невролог сравнил интеллект с мышцей, которая без тренировки становится расслабленной и дряблой, теряя свой тонус. Врач посоветовал напрягать мозг различными задачами, отметив, что чем шире их спектр, тем лучше.

При этом к каждому пациенту должен быть сугубо индивидуальный человеческий подход, так как двух одинаковых деменций нет, заключил собеседник издания.

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