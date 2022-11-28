Леонова: быстрая реакция мамы на зов ребёнка формирует здоровую психику малыша

Теорию привязанности разработал английский психиатр Джон Боулби, наблюдая за взаимодействием матерей с детьми. В зависимости от того, как быстро мать реагировала на плач своего ребёнка с рождения, у малыша формируются разные типы привязанности. Об этом рассказала психолог Алёна Леонова в беседе с Pravda.Ru.

"Ребёнок — это абсолютно зависимое существо, особенно в первый год жизни, он не может существовать автономно. Отзываться на его зов быстро и с радостью — это очень важно для формирования здоровой психики ребёнка", — подчеркивает специалист.

Если мама осознаёт, что не может дать необходимую заботу своему малышу в определённый период из-за усталости, то необходимо позаботиться о себе, а затем снова сконцентрироваться на ребёнке, отмечает Леонова.

"Если вы не справляетесь, значит просите помощи, значит привлекайте других людей, значит идите к специалисту, если есть такая возможность. То есть всё, чем можно повлиять на ребёнка в первые годы жизни, зависит от родителей", — объясняет собеседник Pravda.Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.