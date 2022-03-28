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Автор Евгения Васильева

Мама двоих детей объяснила, как помочь детям делать домашнюю работу сразу

Общество

Журналистка Евгения Бородина заявила, что школьники делают уроки в последний момент не только из-за лени. Как помочь ребёнку не затягивать работу над домашним заданием, рассказала мама двоих детей.

Мама двоих детей объяснила, как помочь детям делать домашнюю работу сразу

По словам Бородиной, причиной, по которой ученик отказывается делать уроки сразу, может быть страх перед сложными задачами. В этом случае родителям стоит подсказать ребёнку решение и поддержать словами, отметила журналистка.

"Можно успокоить ученика тем, что домашнее задание не работа для выставки достижений. Это всего лишь тренировочное упражнение, в котором немудрено и ошибиться", — сказала мама двоих детей.

Также она сообщила, что ребёнку может быть скучно. Чтобы справиться с рутиной, важно сформировать режим дня и расположить данный список на видном месте, подчеркнула Бородина. По её мнению, через этот метод можно дисциплинировать детей.

"Если ребёнок с первого класса привыкнет в определённое время садиться за стол и заниматься без различных "ну отдохни пока", то в будущем он избежит трудностей с настроем на работу", — отметила журналистка, слова которой приводит Москва 24.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что в нашей стране нет школ, в которых действует карантин из-за пандемии COVID-19. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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