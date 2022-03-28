Мама двоих детей объяснила, как помочь детям делать домашнюю работу сразу

Журналистка Евгения Бородина заявила, что школьники делают уроки в последний момент не только из-за лени. Как помочь ребёнку не затягивать работу над домашним заданием, рассказала мама двоих детей.

По словам Бородиной, причиной, по которой ученик отказывается делать уроки сразу, может быть страх перед сложными задачами. В этом случае родителям стоит подсказать ребёнку решение и поддержать словами, отметила журналистка.

"Можно успокоить ученика тем, что домашнее задание не работа для выставки достижений. Это всего лишь тренировочное упражнение, в котором немудрено и ошибиться", — сказала мама двоих детей.

Также она сообщила, что ребёнку может быть скучно. Чтобы справиться с рутиной, важно сформировать режим дня и расположить данный список на видном месте, подчеркнула Бородина. По её мнению, через этот метод можно дисциплинировать детей.

"Если ребёнок с первого класса привыкнет в определённое время садиться за стол и заниматься без различных "ну отдохни пока", то в будущем он избежит трудностей с настроем на работу", — отметила журналистка, слова которой приводит Москва 24.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что в нашей стране нет школ, в которых действует карантин из-за пандемии COVID-19. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.