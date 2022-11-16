The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к "онкологической эпидемии"

Последствия пандемии COVID-19 и обусловленное ею переориентирование систем здравоохранения Европы на борьбу с коронавирусом может привести к "онкологической эпидемии". Об этом заявила в своём докладе группа специалистов, входящих в комиссию медицинского журнала The Lancet.

В первый год пандемии в Европе к врачам обратилось на 1,5 млн человек меньше с онкологией, чем годом ранее. Каждый второй больной не получил своевременную хирургическую помощь и химиотерапию. Кроме того, не провелось около 100 млн скрининговых обследований, из-за чего около миллиона случаев рака могло быть не диагностировано.

"Мы сейчас наперегонки со временем пытаемся отыскать эти упущенные случаи", — признался профессор Королевского университета Белфаста Марк Лоулер.

В докладе сообщается, что несвоевременная диагностика заболевания подвергнет систему лечения рака серьёзному давлению на долгие годы, что негативно скажется на лечении пациентов. Также из-за локдаунов и перерыва работы многих лабораторий не проводились клинические исследования в области онкологии.

"Мы обеспокоены тем, что в следующем десятилетии Европа столкнется с эпидемией онкологии, если в срочном порядке не сделать приоритетными вопросы лечения рака и исследования в этой области", — отмечают специалисты.

Авторы доклада считают, что разработка гибкой системы поддержки таких исследований европейскими властями поможет улучшить ситуацию в борьбе с раком.