Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дональд Трамп-младший предложил прекратить военную помощь Украине
Мария Захарова: посол Польши вызван в МИД России
Financial Times: страны НАТО не хотят назначать генсеком альянса уроженца СССР
Власти отправили в Чечню на перевоспитание 200 российских подростков
Военкор Сапоньков: в машину Стремоусова стреляли после аварии
ВСУ признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
МИД РФ выразил возмущение по поводу реакции стран НАТО на инцидент в Польше
BI: падение ракет в Польше для Киева — повод выпросить оружие у Запада
Политолог Васильев: Трампа попытаются "сломать" до президентских выборов

The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к "онкологической эпидемии"

Здоровье

Последствия пандемии COVID-19 и обусловленное ею переориентирование систем здравоохранения Европы на борьбу с коронавирусом может привести к "онкологической эпидемии". Об этом заявила в своём докладе группа специалистов, входящих в комиссию медицинского журнала The Lancet.

The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к "онкологической эпидемии"

В первый год пандемии в Европе к врачам обратилось на 1,5 млн человек меньше с онкологией, чем годом ранее. Каждый второй больной не получил своевременную хирургическую помощь и химиотерапию. Кроме того, не провелось около 100 млн скрининговых обследований, из-за чего около миллиона случаев рака могло быть не диагностировано.

"Мы сейчас наперегонки со временем пытаемся отыскать эти упущенные случаи", — признался профессор Королевского университета Белфаста Марк Лоулер.

В докладе сообщается, что несвоевременная диагностика заболевания подвергнет систему лечения рака серьёзному давлению на долгие годы, что негативно скажется на лечении пациентов. Также из-за локдаунов и перерыва работы многих лабораторий не проводились клинические исследования в области онкологии.

"Мы обеспокоены тем, что в следующем десятилетии Европа столкнется с эпидемией онкологии, если в срочном порядке не сделать приоритетными вопросы лечения рака и исследования в этой области", — отмечают специалисты.

Авторы доклада считают, что разработка гибкой системы поддержки таких исследований европейскими властями поможет улучшить ситуацию в борьбе с раком.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Комбат Ходаковский рассказал о расстреле командира ВС РФ мобилизованным в ДНР
Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько Игорь Буккер Никита Хрущев: простец в номенклатуре Игорь Буккер Сергей Лебедев Уход капитала из постсоветской России способствовал развитию Европы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Последние материалы
Мария Захарова: посол Польши вызван в МИД России
The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к "онкологической эпидемии"
Financial Times: страны НАТО не хотят назначать генсеком альянса уроженца СССР
Власти отправили в Чечню на перевоспитание 200 российских подростков
Военкор Сапоньков: в машину Стремоусова стреляли после аварии
ВСУ признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
МИД РФ выразил возмущение по поводу реакции стран НАТО на инцидент в Польше
BI: падение ракет в Польше для Киева — повод выпросить оружие у Запада
Политолог Васильев: Трампа попытаются "сломать" до президентских выборов
Диетолог: чтобы не хотелось перекусить в течение дня, нужен режим питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников