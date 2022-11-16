Nature Communications: препарат от рака оказался эффективен против COVID-19

Медицинский препарат HA15 показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает журнал Nature Communications, ссылаясь на исследование учёных.

По информации издания, биологи из Калифорнии выяснили, что при заражении COVID-19 инфицированные клетки начинают выделять много белка GRP78. С помощью транспортно-матричной РНК исследователи попытались остановить распространение GRP78 в клетках лёгких пациента, не создавая препятствий для нормальной работы других систем организма. После этого клетки были инфицированы коронавирусом.

Как пояснили специалисты, выработка спайкового белка сократилась. Такой результат позволил сделать вывод о том, что белок GRP78 влияет на репликацию и производство патогена.

"Далее научные сотрудники обратились к недавно разработанному низкомолекулярного препарату HA15 против рака. Он подавил активность GRP78", — сказано в материале.

Учёные подчеркнули: медицинское средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, не касаясь здоровых клеток.