Медицинский препарат HA15 показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает журнал Nature Communications, ссылаясь на исследование учёных.
По информации издания, биологи из Калифорнии выяснили, что при заражении COVID-19 инфицированные клетки начинают выделять много белка GRP78. С помощью транспортно-матричной РНК исследователи попытались остановить распространение GRP78 в клетках лёгких пациента, не создавая препятствий для нормальной работы других систем организма. После этого клетки были инфицированы коронавирусом.
Как пояснили специалисты, выработка спайкового белка сократилась. Такой результат позволил сделать вывод о том, что белок GRP78 влияет на репликацию и производство патогена.
"Далее научные сотрудники обратились к недавно разработанному низкомолекулярного препарату HA15 против рака. Он подавил активность GRP78", — сказано в материале.
Учёные подчеркнули: медицинское средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, не касаясь здоровых клеток.
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