Доктор Лиакас: энергетические напитки могут провоцировать образование тромбов

Провоцировать образование опасных тромбов могут энергетики. Об этом говорит доктор Иоаннис Лиакас.

Он отмечает, что если нужно взбодриться, энергетические напитки могут помочь, однако они всё-таки опасны для организма.

По словам врача, сгустки образуются в крови в ответ на кровотечение, но из-за них могут развиваться опасные сердечно-сосудистые заболевания. И такие тромбы даже могут формироваться без определённой причины, пишет портал Ferra.ru.

Доктор заявляет, что причиной сердечных аритмий, инфарктов и осложнений, связанных со свёртываемостью крови, могут быть энергетические напитки. Хотя пока непонятно, почему они этому способствуют.

Объяснение, вероятно, в высоком содержании таурина, кофеина и других стимулирующих веществ в их составе, предположил Лиакас.