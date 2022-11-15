Провоцировать образование опасных тромбов могут энергетики. Об этом говорит доктор Иоаннис Лиакас.
Он отмечает, что если нужно взбодриться, энергетические напитки могут помочь, однако они всё-таки опасны для организма.
По словам врача, сгустки образуются в крови в ответ на кровотечение, но из-за них могут развиваться опасные сердечно-сосудистые заболевания. И такие тромбы даже могут формироваться без определённой причины, пишет портал Ferra.ru.
Доктор заявляет, что причиной сердечных аритмий, инфарктов и осложнений, связанных со свёртываемостью крови, могут быть энергетические напитки. Хотя пока непонятно, почему они этому способствуют.
Объяснение, вероятно, в высоком содержании таурина, кофеина и других стимулирующих веществ в их составе, предположил Лиакас.
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