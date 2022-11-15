Кардиолог Кондрахин: при проблемах с сердцем могут ошибочно лечить зубы

Боли в груди далеко не всегда возникают из-за проблем с сердцем, они могут появляться по разным причинам. Об этом рассказал кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор отметил, что боль в сердце имеет определённые черты. Порой она возникает внезапно после какого-то дискомфорта. Затем происходит бурное развитие ситуации, превышая все болевые пороги, добавил он.

В ряде случаев боль в сердце может отдавать в левую руку, под левую лопатку или в нижнюю челюсть. И человеку даже могут ошибочно лечить зубы, предупредил врач.

Специалист уточнил, что боль в грудной клетке не обязательно связана с сердцем и может являться симптомом заболеваний других органов. Например, это могут быть язва желудка, мышцы, лёгкие, пищевод.