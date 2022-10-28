Кардиолог: шанс остановки сердца во время секса есть, но небольшой

Во время полового акта может остановиться сердце, однако вероятность этого крайне низка, рассказала врач-кардиолог Ольга Народовская.

Доктор в беседе с Москвой 24 привела в пример исследование причин внезапной смерти у 4,5 тысяч людей. Оказалось, что лишь 30 из них умерли во время или после сексуального контакта. Это менее 1% от общего числа.

Эксперт отметила, что такая опасность не грозит молодым людям без органических поражений сердца.

В группе риска в основном мужчины старше 60 лет с ишемической болезнью. Им важно наблюдаться у кардиолога, добавила врач.

Она заметила, что тем, кто принимает лекарства из группы нитратов, противопоказаны препараты для потенции, так как их действующее вещество способно усилить гипотензивный эффект — человек просто может упасть в обморок от низкого давления.