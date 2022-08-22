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Кардиолог рассказал, когда люди чаще всего умирают: четыре — пять утра

Здоровье

Люди чаще всего умирают в районе четырёх — пяти утра. В этот период суток замедляется сердечная деятельность в соответствии с биологическими ритмами человека. Об этом рассказал кардиолог, профессор Юрий Серебрянский.

Кардиолог рассказал, когда люди чаще всего умирают: четыре — пять утра

Доктор привёл данные статистики, согласно которым люди покидают этот мир чаще всего ночью или под утро. Больше всего смертей приходится на четыре — пять утра.

Есть биоритм, согласно которому деятельность сердца замедляется именно в это время, пояснил врач в беседе с URA.RU.

Если у человека имеется аритмия, гипертония, боли в сердце, всё это в ранние утренние часы усиливается. Перед пробуждением активизируется симпатический отдел вегетативной нервной системы. И в этот период получается перебой, пояснил кардиолог.

В это же время чаще всего происходят и случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, "ничего не предвещало", — добавил Серебрянский.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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