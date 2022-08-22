Кардиолог рассказал, когда люди чаще всего умирают: четыре — пять утра

Люди чаще всего умирают в районе четырёх — пяти утра. В этот период суток замедляется сердечная деятельность в соответствии с биологическими ритмами человека. Об этом рассказал кардиолог, профессор Юрий Серебрянский.

Доктор привёл данные статистики, согласно которым люди покидают этот мир чаще всего ночью или под утро. Больше всего смертей приходится на четыре — пять утра.

Есть биоритм, согласно которому деятельность сердца замедляется именно в это время, пояснил врач в беседе с URA.RU.

Если у человека имеется аритмия, гипертония, боли в сердце, всё это в ранние утренние часы усиливается. Перед пробуждением активизируется симпатический отдел вегетативной нервной системы. И в этот период получается перебой, пояснил кардиолог.

В это же время чаще всего происходят и случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, "ничего не предвещало", — добавил Серебрянский.