Врач Хухрев: недосып может привести к депрессии и снижению иммунитета

Недостаток здорового сна может вызывать депрессию, сердечно-сосудистые заболевания и снижение иммунитета, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

В интервью Москве 24 он отметил, что во время сна организм человека "обнуляет" всю негативную информацию за прожитый день. По его словам, в этот период сбрасываются мышечные зажимы, происходит расслабление.

"Многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования", — указал Хухрев.

Кроме того, медик добавил, что выработка определённых гормонов возможна лишь в глубокой фазе сна. Когда человек сокращает для себя промежуток ночного отдыха, он нередко просыпается в плохом состоянии, пояснил врач. Как отметил специалист, недосып повышает тревогу, приводит к появлению депрессии и различных расстройств.

Хухрев подчеркнул: из-за плохо сна иногда случаются инсульты, возникают опасные сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания. Иммунитет людей, которые не успевают выспаться, также серьёзно страдает, заключил терапевт.