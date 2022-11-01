Недостаток здорового сна может вызывать депрессию, сердечно-сосудистые заболевания и снижение иммунитета, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.
В интервью Москве 24 он отметил, что во время сна организм человека "обнуляет" всю негативную информацию за прожитый день. По его словам, в этот период сбрасываются мышечные зажимы, происходит расслабление.
"Многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования", — указал Хухрев.
Кроме того, медик добавил, что выработка определённых гормонов возможна лишь в глубокой фазе сна. Когда человек сокращает для себя промежуток ночного отдыха, он нередко просыпается в плохом состоянии, пояснил врач. Как отметил специалист, недосып повышает тревогу, приводит к появлению депрессии и различных расстройств.
Хухрев подчеркнул: из-за плохо сна иногда случаются инсульты, возникают опасные сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания. Иммунитет людей, которые не успевают выспаться, также серьёзно страдает, заключил терапевт.
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