Врач-сомнолог Павел Кудинов в комментарии Pravda.Ru рассказал, чем опасен недосып, к каким последствиям может привести, а также дал рекомендации, как лечить недосыпание.
По словам доктора, во время сна у человека происходит несколько процессов, важных для нормального функционирования организма.
"В первую половину сна у нас вырабатывается гормон роста, который отвечает у взрослых за вывод жира и жировых клеток. В итоге если человек нормально не спит, то тогда начинается увеличение массы тела. Второе, наш сон — это перевод кратковременной памяти в долгосрочную память. Соответственно, процессы запоминания нарушаются, — пояснил он.
Кроме того, Кудинов отметил, что при недосыпе снижается иммунитет и, соответственно, человек более подвержен всяким вирусным и бактериальным инфекциям.
"И поскольку иммунитет — это, в том числе, защита от онкологических заболеваний, то, соответственно, хроническое снижение иммунитета — это высокие риски в последующем развития онкологических заболеваний. Плюс ко всему в краткосрочной перспективе это снижение памяти, внимания, работоспособности, это дневная сонливость и повышенные риски ДТП за рулем. Ещё есть риск увеличения сердечно-сосудистых заболеваний с артериальной гипертензией", — назвал он последствия недосыпания.
Врач рассказал, что недосып лечится сном, нормальная его продолжительность 6-8 часов. Также стоит соблюдать режима труда и отдыха, то есть, ложиться спать и просыпаться всегда в одно и то же время, вне зависимости от дня недели, отпуска, праздников, дней рождения и так далее.
"Биологические часы — это не вымысел. И запускаются они моментом пробуждения. Поэтому вставать нужно всегда в одно и то же время. Например, собрались к 9 на работу. Вам нужно, например, в 8 выйти, к примеру, в 7 встать. 8 часов назад от 7-ми часов — это будет 11. Соответственно, в 11 ложимся, в 7 встаём", — отметил он.
В заключении разговора собеседник Pravda.Ru сообщил, что проблемой недосыпа страдают все социально активные люди, напомнив о важности соблюдения режима биологических часов.
Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко проинформировала, что избыток сна, как и его недостаток, также не является нормой для организма. И, если человек любит поспать, у него могут начаться проблемы с сердцем и сосудами. Также это может быть чревато ожирением и диабетом.
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