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Психолог о чувстве одиночества: "Состояние, а не внешние обстоятельства"

Здоровье

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут дал совет людям, страдающим от одиночества в большом городе.

Психолог о чувстве одиночества: "Состояние, а не внешние обстоятельства"

Гарвардские ученые отмечают, что одинокие люди сильнее подвержены болезням и чаще умирают от инсульта, чем те, которые окружены детьми. Причина такого положения дел кроется в том, что у одиночек выше уровень стресса и тревожности.

Ранее психолог Бурьевая объяснила, почему не стоит выполнять за детей домашние задания.

"Если же человек остро ощущает свое одиночество и это причиняет ему страдание и душевные муки, тем более — если его мучают тревожность, бессонница, панические атаки или апатия, можно говорить о симптоматике невроза", — цитирует слова психолога "Вести Подмосковья".

Специалист считает, что у страдающего от одиночества человека отсутствует базовое доверие к миру из-за отсутствия внутренних опор.

"Важно помнить, что одиночество — это внутреннее состояние, а не внешние обстоятельства. Можно чувствовать себя одиноким в компании близких людей, а можно с удовольствием проводить время наедине с собой", — объяснил эксперт.

Психолог подчёркивает, что чувствовать себя одиноким абсолютно нормально. При этом не стоит проваливаться надолго в это состояние.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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