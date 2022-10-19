Психолог Бурьевая: взрослые вредят детям, выполняя за них домашние задания

Родителям необходимо научить своих детей самостоятельно выполнять домашние задания. Об этом заявила психолог Елена Бурьевая.

В интервью Москве 24 она отметила, что в ином случае можно навредить ребёнку. По её словам, взрослым необходимо приучать детей к самостоятельному решению задач и планированию.

Специалист пояснила, что ребёнок, за которого родители делают уроки, как правило, не верит в свои силы, становится тревожным, плохо усваивает новую информацию. Кроме того, ему сложно внедряться в коллективы, уточнила психолог.

"Часто у таких детей нет мотивации чем-либо заниматься", — сказала Бурьевая.

Она порекомендовала родителям приучать детей к самостоятельному выполнению домашних заданий. Психолог считает, что для организации этого процесса можно использовать планер или чек-лист.

Эксперт подчеркнула: вечером взрослые должны лишь проверить наличие всех домашних заданий в тетрадях у ребёнка. Находить ошибки — задача педагога, заключила специалист.