Осенние фотосессии в листьях могут спровоцировать заболевания кожи. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Анастасия Браун.
В интервью URA.RU она отметила, что после контакта с листьями люди нередко сталкиваются с атопическим дерматитом. По её словам, пациентам со сниженным иммунитетом также следует опасаться различных заболеваний дыхательных путей.
"Может ухудшиться состояние как у подтверждённых, так и у скрытых аллергиков", — сказала Браун.
Она добавила, что в большинстве случаев аллергия проявляется в виде постоянного зуда и заложенности носа, отёчности глаз, ринита. Как пояснила специалист, в осенних листьях можно обнаружить свыше 300 видов грибков. Если участник фотосессии начинает подкидывать листья, он автоматически увеличивает частоту распространения спор, уточнила врач.
Кроме того, Браун подчеркнула: в листве нередко выявляют клещей, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.
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