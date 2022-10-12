Абакумов: осенью трескаются губы из-за сезонного перепада температуры

Врач доказательной медицины Олег Абакумов считает, что губы начинают сохнуть с наступлением осени по четырём причинам.

Во-первых, человек сталкивается с резким перепадом температурного режима, из-за чего возникает дефицит воды в организме. Кожа на губах является одним из самых чувствительных мест, поэтому страдает в первую очередь.

Во-вторых, губы могут трескаться из-за насморка, поскольку человек вынужден дышать ртом. Абакумов рекомендует пить больше воды, избегать сосудосуживающих капель и промывать носоглотку солевым раствором.

Третья причина заключается в дефиците витаминов, отметил доктор. Четвёртый фактор, который оказывает влияние на губы, — аллергия. Абакумов советует проветривать свой дом и увлажнять воздух, передаёт издание "Вести Подмосковья".