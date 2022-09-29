Если не долечить самый обычный насморк, он может перерасти в воспаление придаточных пазух носа, а то и вовсе в отит, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Самая лёгкая стадия насморка — это воспаление слизистых оболочек или ринит. Но даже это небольшое заболевание может грозить осложнением — синуситом. Как пояснила специалист, так медики называют воспаление придаточных пазух носа. Он, в свою очередь, также чреват тяжёлыми последствиями.
"Могут воспалиться уже и те пазухи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости", — предупредила врач в интервью изданию Москва 24.
Также часто недолеченный насморк приводит к воспалению уха, а в этом случае без антибактериальной терапии уже не обойтись, заверила медик.
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