Врач-терапевт: банальный насморк может грозить серьёзными осложнениями

Если не долечить самый обычный насморк, он может перерасти в воспаление придаточных пазух носа, а то и вовсе в отит, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Самая лёгкая стадия насморка — это воспаление слизистых оболочек или ринит. Но даже это небольшое заболевание может грозить осложнением — синуситом. Как пояснила специалист, так медики называют воспаление придаточных пазух носа. Он, в свою очередь, также чреват тяжёлыми последствиями.

"Могут воспалиться уже и те пазухи, которые находятся в головном мозге. Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости", — предупредила врач в интервью изданию Москва 24.

Также часто недолеченный насморк приводит к воспалению уха, а в этом случае без антибактериальной терапии уже не обойтись, заверила медик.