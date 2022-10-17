Психиатр назвал самый яркий признак шизофрении: "Нарушение мышления"

Психиатры Артём Гилёв и Василий Шуров в разговоре с Pravda.Ru объяснили, как понять, что человек болен шизофренией.

"Люди не могут осознать это состояние, о нём сообщают родственники. Самый яркий признак — нарушение мышления в виде бреда. В этом случае умозаключения человека невозможно корректировать", — сказал Гилёв.

Вместе с этим он посоветовал обращать внимание на "обманы восприятия". При шизофрении чаще всего возникают слуховые галлюцинации, отметил специалист.

"Человеку кажется, что всё вращается вокруг него: как-то ворона специально каркнула, именно с ним начал разговаривать телевизор. Семья замечает, что близкий вечно к чему-то прислушивается, игнорирует своё хобби, не ходит на работу, перестаёт за собой ухаживать, проявляет равнодушие", — подчеркнул Шуров.

Также эксперт счёл "красным флагом" внезапно появившийся интерес к эзотерике и мистике.

Ранее сообщалось, что "ижевский стрелок" Артём Казанцев страдал из-за шизофрении. По информации правоохранителей, он убил 17 человек.