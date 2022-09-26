Ижевский стрелок был болен шизофренией

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ижевский стрелок состоял на психиатрическом учёте с диагнозом "шизофрения".

Утром 26 сентября Артём Казанцев ворвался в школу № 88 в Ижевске с двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, и открыл стрельбу по охранникам, педагогам и детям. Он застрелил 15 человек, 11 из которых — школьники. 24 человека получили ранения, в том числе 22 ребёнка. Ижевский стрелок покончил с собой.

Выяснилось, что он учился в той самой школе, на которую совершил нападение. Злоумышленник был приверженцем неофашистских взглядов, о чём свидетельствует изображение свастики на его толстовке.