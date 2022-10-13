Во всём мире фиксируют большое количество смертей от интенсивного бега, сообщил травматолог-ортопед Константин Терновой.
В интервью URA.RU он отметил, что сердечно-сосудистая система человека может не справиться с серьёзными физическими нагрузками. По его словам, интенсивный бег в городской среде не очень полезен, ведь, как правило, в мегаполисах плохое качество атмосферного воздуха.
"Интенсивный бег хорош, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден", — считает врач.
Терновой также добавил, что люди, занимающиеся бегом, часто обращаются в медучреждения с повреждениями коленных суставов и лодыжек.
Специалист порекомендовал россиянам заменить интенсивные спортивные нагрузки на скандинавскую ходьбу. Она позволит сохранить здоровье и избежать гиподинамии, уточнил эксперт.
При этом врач подчеркнул: обычная ходьба тоже отлично сказывается на общем состоянии человека.
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