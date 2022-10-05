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Автор Ирина Шлионская

Невролог: здоровое питание и витамины не помогут при глубоких мозговых патологиях

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Мы привыкли считать усталость чисто физическим симптомом. Руки-ноги не двигаются, глаза закрываются — значит, пора прилечь и отдохнуть… Но мозг — такой же орган, как рука и нога, даже "главнее" — он управляет всем организмом. К сожалению, его "усталость" мы можем долго не замечать, а ведь она способна привести к серьёзным проблемам. Как определить, что мозгу требуется отдых, рассказывает врач-невролог Ольга Гофман.

Невролог: здоровое питание и витамины не помогут при глубоких мозговых патологиях

Рассеянность, ухудшение памяти, нарушение концентрации внимания

Нередко люди связывают это, например, с возрастом и считают нормой. Но есть и старики, у которых с памятью и вниманием всё в порядке. 40 вам или 60, если вы заметили у себя подобные симптомы, пора бить тревогу, говорит врач. Иначе через несколько лет у вас может развиться слабоумие, и вы родных детей не узнаете.

Зависание в гаджетах

Если человек постоянно копается в смартфоне или планшете, игнорируя близких, партнёров, домашние дела и даже работу, это также тревожный сигнал. Особенно, если ранее за ним такого не водилось, и вдруг нате!

Зачастую такое времяпрепровождение является альтернативой занятиям, которые представляют для нас сложность — например, коммуникации с другими людьми или задачам, требующим умения сосредоточиться, вкладывать значительные физические или интеллектуальные ресурсы.

Больной просто не в состоянии всем этим заниматься. А вот возня с мобильником не предполагает какой-то серьёзной активности — сиди себе, читай ленту или переписывайся в мессенджере — для этого достаточно бросать собеседнику пару простых реплик. Может дойти до того, что человек не выполняет в срок важное задание или другие неотложные дела и не может внятно объяснить причину.

Постоянные телесные недомогания

К ним относятся слабость, утомляемость, раздражительность, нарушения сна, боли в голове и спине, онемение конечностей и ползание мурашек по телу.

Если симптомы единичны и нерегулярны, то, возможно, беспокоиться не о чем — может, действительно, разок переутомился или понервничал… Но если они наблюдаются постоянно, да ещё в комплексе, это может говорить о серьёзных неврологических проблемах, утверждает Гофман. Поэтому никаких "ничего страшного" и "само пройдёт"!

Почему это случилось, и что делать?

Причины вышеописанных нарушений могут быть разными. Это и стрессы, воздействующие на мозг и нервную систему, и постоянная загруженность дома и на работе… Очень часто, как отмечает Гофман, указанные симптомы встречаются у переболевших COVID-19: уже доказано, что этот недуг имеет достаточно серьёзные когнитивные и неврологические последствия.

По словам врача, ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Никакой спорт, здоровое питание, витамины и релаксация не помогут при глубоких нервных и мозговых патологиях. Поэтому следует обязательно обратиться к специалисту, который поставит вам точный диагноз и назначит эффективную схему терапии.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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