Врач напомнил о постковидных симптомах: сыпь, глухота и выпадающие волосы

Коронавирус в России вновь набирает силу, и несмотря на частое отсутствие симптомов, инфекция чревата неприятными последствиями, напомнил врач-пульмонолог Олег Абакумов.

По словам медика, даже излечившегося человека может преследовать постковидный синдром в течение трёх месяцев.

Почти половина переболевших сталкиваются с различными кожными проблемами в виде сыпи, крапивницы или "ковидных пальцев", когда стопы и пальцы краснеют и опухают.

Из-за перенесённого организмом стресса могут начать выпадать волосы, но врач советует не слишком беспокоиться по этому поводу: волосяной покров скоро полностью восстанавливается. Тоже касается проблем со слухом: симптомы проходят даже без лечения, пишет издание "Вести Подмосковья".

Самую серьёзную опасность представляет большое количество образовавшихся тромбов, а потому переболевшим COVID-19 стоит обратиться к врачу, чтобы сдать анализы.