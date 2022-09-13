Вирусолог Чумаков: коронавирус в России распространяют бессимптомные носители

В России вновь растёт число инфицированных COVID-19. Дело в том, что большинство россиян переносят заболевание бессимптомно, они и распространяют вирус, пояснил вирусолог Петр Чумаков.

Новые штаммы коронавируса более заразны, но менее патогенны, то есть болезнь превращается в банальное ОРВИ, отметил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта в интервью изданию URA.RU.

"Несмотря на растущее количество заболевших, число тяжелых случаев, госпитализаций, смертей неуклонно падает. Это говорит о том, что пандемия выдохлась и уже идет все в сторону обычного, сезонного простудного заболевания", — уточнил он.

Медик призвал не обращать внимания на растущие цифры в ежедневных отчётах российского оперштаба по борьбе с COVID-19, так как они больше не имеют "такого серьезного значения, как раньше".