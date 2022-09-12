По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Курганской, источником неприятного запаха изо рта могут стать заболевания желудочно-кишечного тракта, среди которых гастроэзофагеальный рефлюкс, кандидоз пищевода и гастрит.
Специалист отметила, если человек употребляет в пищу слишком много мяса, то запах изо рта также может ухудшиться. Однако самой распространённой причиной галитоза являются стоматологические проблемы, которые появляются из-за неправильной гигиены полости рта.
"Галитоз появляется при кариесе и заболеваниях десен. Кроме этого, источником неприятного запаха могут стать недостаточно чистые съёмные зубные протезы", — отметила Курганская в беседе с изданием Москва 24.
Гастроэнтеролог сообщила, что специфический аромат свидетельствует о развитии опасных осложнений при некоторых хронических заболеваниях.
"При проблемах с печенью гнилостный запах изо рта может сообщать, что клетки органа перестали справляться с обезвреживанием токсичных продуктов из кишечника. Аромат аммиака сигнализирует о серьёзной почечной недостаточности, а ацетона (при сахарном диабете) — предупреждает об угрозе диабетической комы", — объяснила врач.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.