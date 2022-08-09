Стоматолог: "Специальные накладки спасут зубы от кариеса"

Виниры — это специальные накладки из керамики, которые ставятся на каждый зуб. Они способны полностью изменить цвет, форму и даже исправить некоторые дефекты зубов, чтобы подарить в конечном итоге своему обладателю ослепительную улыбку.

Сегодня в большинстве клиник применяют такие накладки для восстановления эстетической красоты зубов. Поскольку это очень модная тема, то ее окружают различные легенды и слухи. Некоторые считают, что благодаря использованию виниров удастся стать обладателем безупречной улыбки, тогда как другие принимают их с недоверием, полагая, что виниры долго на зубах не держатся и являются источником развития патогенной флоры. Главный врач "Центра Эстетической Медицины ДИНАСТИЯ" Армен Акопян постарался специально для читателей Pravda.Ru развенчать некоторые мифы.

Виниры: мифы и правда

Устанавливать виниры — больно

Очень частое и самое распространенное заблуждение. Боль и виниры между собой никак не связаны, поскольку при их установке не задеваются мягкие ткани или нервы зуба. При установке виниров стачивается всего небольшой слой эмали для того, чтобы накладка максимально плотно прилегала к зубу, но и эта процедура проводится под местным наркозом. Если после установки накладок во рту возникают какие-то неприятные ощущения, то они проходят уже буквально на следующий день.

Накладки быстро отваливаются

Если была произведена правильная подготовка зубов, то виниры не отвалятся. Малоопытные стоматологи иногда могут стачивать эмали больше, чем положено, поэтому они могут фиксироваться менее надежно. Но при правильном подходе этого не произойдет. Виниры не ломаются, даже если грызть яблоки, морковь и другую твердую пищу.

В самом начале появления виниров они действительно часто ломались из-за своей хрупкости, даже еще в процессе изготовления. Но сегодня их производят из очень прочной керамики, которая по своим свойствам опережает даже металл.

Виниры ставятся исключительно на передние зубы

Очередной миф! Когда мы говорим о классических винирах, выполненных из обычной керамики, которые значительно дешевле, то, они, соответственно, могут не справляться с жевательными нагрузками. Но если говорить о последнем поколении, то с целью эстетических соображений виниры устанавливаются на ВСЕ зубы. Они отлично выдерживают жевательные нагрузки, поскольку изготавливаются из настолько прочной керамики, что из нее делают накладки даже на жевательные зубы. Особенно это актуально, когда речь идет о стираемости прикуса, о стираемости зубов и в случаях, когда прикус нужно заново восстанавливать и поднимать. Тогда, если делать виниры на все зубы и делать их из хорошей керамики, то можно и прикус поднять, и восстановить стираемость зубов, и все жевательные нагрузки будут с легкостью выдерживаться.

Появление бактерий и неприятного запаха

Существует заблуждение, что в отверстиях между винирами и зубами скапливаются остатки еды, создавая тем самым благоприятную возможность для развития патогенной флоры и вызывая неприятный запах изо рта. Но это не так. Одним из основных условий качества виниров как раз является плотное и герметичное их прилегание к поверхности зуба. А используемые материалы (фарфор и керамика) никогда не дают усадки. Если и остается какое-то пространство, то оно требуется исключительно для того, чтобы зафиксировать виниры на зубах специальным цементом.

Установка виниров вредна

Если кто-то думает, что виниры — это вредно, то это очередная ошибка. Они изготавливаются из экологичных материалов, не приносящих полости рта никакого вреда. От накладки зубы не страдают, так как нерв не задевается, поэтому зуб остается живым. Более того, виниры выполняют функцию защиты, предохраняя зубы от кариеса.

Виниры устанавливают навсегда

Любой человек всегда хочет за один раз расправляться со всеми делами сразу, поэтому ему хочется, чтобы и виниры стояли вечно. Но, несмотря на то, что эти накладки довольно прочные и ими можно без опасения жевать твердую пищу, служат они около 15 лет. При этом ухаживать за винирами нужно точно так же, как и за зубами: чистить два раза в день и для профилактики посещать стоматолога раз в полгода.

Могут менять свой цвет

Так как виниры выполняются из прочной керамики, то никогда не окрашиваются и не меняют цвет из-за воздействия на них разных продуктов. Большинство людей ошибочно полагают, что после установки накладок у них также изменятся и вкусовые пристрастия, но это в корне неверно. Только следует учесть, что при установке композитных виниров они могут или сколоться, или окраситься. По этой причине у них не очень большой срок службы.

Виниры — дорогое удовольствие

То, что раньше виниры себе могли позволить только обеспеченные люди — это правда. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Конечно, эту процедуру дешевой назвать нельзя, но если учесть срок службы использования, да еще к этому прибавить защиту зубов от кариеса, то получается, что ставить виниры — очень даже выгодно, так как придется здорово сэкономить на стоматологах.

Накладки ставятся только на ровные зубы

Еще одно распространенное мнение, но оно тоже неверное. Ведь виниры способны даже изменить скрученность, неправильный прикус и неверное положение каких-то отдельных зубов. Например, если имеется щель между боковыми и центральными зубами, то накладки достаточно просто все откорректируют. И это будет намного эффективней посещения ортодонта, поскольку позволит миновать объемных исправлений.

Неудобство при ношении виниров

Никаких неудобств при ношении виниров не существует. Если даже и встречаются непривычные ощущения после их установки, то это по причине нанесения на зубы слишком большого количества фиксирующего цемента. Из-за этого иногда может возникать ощущение, что одна из челюстей стала немного больше весить, но это обычно проходит через пару дней, после чего человек возвращается к привычному образу жизни.