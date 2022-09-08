Терапевт Налегач: ожирение часто становится причиной развития рака печени

Люди с лишним весом должны чаще проходить обследование у онколога, так как избыточный вес может привести к раку печени, рассказала врач-терапевт Татьяна Налегач.

По словам медика, любители калорийной пищи, люди, избыточно потребляющие жиры, рафинированные углеводы не только набирают вес. У них часто диагностируют метаболически ассоциированную жировую болезнь печени (МАЖБП). Если не начать лечение на ранних этапах, заболевание грозит фиброзом и циррозом, что в итоге приведёт к гепатоцеллюлярному раку (раку печени).

"Ранее жировой гепатоз или стеатогепатоз чаще выявлялся у людей, злоупотребляющих алкоголем", — напомнила врач в интервью изданию URA.RU.

После того, как "эпидемией 21-го века" признали ожирение, решено было сменить название заболевания. Теперь оно называется неалкогольная жировая болезнь печени.