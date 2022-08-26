Роспотребнадзор: яблоки могут таить в себе серьёзную опасность

В Роспотребнадзоре сделали заявление об опасности яблок. Как уточнили представители ведомства, речь идёт не только нитратных, но и о совершенно чистых плодах.

Как пишет novostivolgograda.ru, даже самые хорошие и чистые яблоки противопоказаны лицам, страдающим язвой двенадцатиперстной кишки, гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Даже здоровым людям следует быть осторожнее, когда речь идёт о яблоках, напомнили в Роспотребнадзоре. Специалисты уточнили, что эти фрукты нарушают целостность эмали зубов.

Помимо этого, опасность таят в себе яблочные семечки, содержащие ядовитое вещество цианид, которое нарушает способность клеток дышать.