В Роспотребнадзоре сделали заявление об опасности яблок. Как уточнили представители ведомства, речь идёт не только нитратных, но и о совершенно чистых плодах.
Как пишет novostivolgograda.ru, даже самые хорошие и чистые яблоки противопоказаны лицам, страдающим язвой двенадцатиперстной кишки, гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Даже здоровым людям следует быть осторожнее, когда речь идёт о яблоках, напомнили в Роспотребнадзоре. Специалисты уточнили, что эти фрукты нарушают целостность эмали зубов.
Помимо этого, опасность таят в себе яблочные семечки, содержащие ядовитое вещество цианид, которое нарушает способность клеток дышать.
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