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Врач об оптимальной частоте занятий спортом для сжигания жира: 2-3 раза в неделю

Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Pravda.Ru, как часто нужно заниматься спортом, чтобы похудеть.

Врач об оптимальной частоте занятий спортом для сжигания жира: 2-3 раза в неделю

Врач отметила, что "просто для здоровья", то есть для поддержания себя в хорошей форме достаточно заниматься 2-3 раза в неделю. Соломатина подчеркнула, что самой эффективной в физиологическом плане. А ежедневные занятия спортом, как это ни удивительно, такого эффекта не дают.

Чрезмерные нагрузки не дадут желаемого эффекта, и человек, решивший заниматься спортом по несколько часов ежедневно, во-первых, этого просто не вынесет, а во-вторых, сделает себе только хуже, отметила диетолог.

"По 6 часов спортом человек, который особо не занимался спортом, не сможет. Он посадит себе очень многие другие органы, не выдержит, даже при его самом-самом горячем желании не сможет. Будут побочные эффекты. Хорошо, будет он заниматься спортом по часу в день именно для того, чтобы сжечь какое-то количество калорий. Но у нас сначала организм сжигает, потом он к этому привыкает, уже начинает меньше сжигать. Поэтому самая эффективная нагрузка — это как раз 2-3 раза в неделю", — пояснила Соломатина.

Самый оптимальный вид физических нагрузок для быстрого сжигания жировой прослойки — аэробный, уверена врач. Это может быть бег, ходьба (обычная или скандинавская), плавание, езда на велосипеде, танцы или хореография.

"Нужны аэробные виды спорта. Например, бег. Но много не набегаешь, могут страдать суставы. Это ходьба. Отлично скандинавская ходьба с этими палками. Там работают все группы мышц. Это плавание — там тоже все группы мышц работают, и дыхалка, в том числе. Все отлично. Может быть езда на велосипеде, но там не все группы мышц. Там в основном нижняя часть. А вообще самый-самый считается и в любом возрасте и полезный… Кстати, плавание вообще улучшает мыслительные способности, когнитивные возможности расширяют организма. То есть плавание и скандинавская ходьба. Это может быть просто ходьба", — заключила Соломатина.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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