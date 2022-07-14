Инфекционист назвал увеличение лимфоузлов одним из первых симптомов оспы обезьян

Врач Евгений Тимаков заявил, что симптомы заражения оспой обезьян обычно можно заметить спустя несколько недель после заболевания.

"Инкубационный период — от 5 до 14 дней, в редких случаях — до 3 недель", — сказал специалист, слова которого передаёт Москва 24.

По его данным, первым проявлением заражения является не сыпь, а головная и мышечная боль. Вместе с этим эксперт призвал обратить внимание на увеличение лимфоузлов.

Ранее вирусолог Виталий Зверев в беседе с Pravda.Ru сообщил, что россиянам не стоит переживать из-за оспы обезьян.

"Ни о какой пандемии речи не идёт. Думаю, ВОЗ немного пугает. В организации упустили самое начало вспышки, теперь что-то пытаются делать", — подчеркнул собеседник издания.