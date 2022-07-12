Вирусолог о высыпаниях при оспе обезьян: сначала на лице, потом на конечностях

Вирусолог Елена Малинникова рассказала, как внешне проявляется оспа обезьян, и какие особенности имеет это заболевание.

Высыпания, появляющиеся при натуральной и ветряной оспе, в первую очередь становятся видны на лице, а потом уже образуются на конечностях и теле, рассказала Малинникова. Она добавила, что, несмотря на то, что это заболевания разные, высыпания появляются у больных по одинаковой схеме.

"Энантема появляется сначала на лице, потом переходит на конечности, потом — на туловище и нижние конечности. И очень важно, что, в отличие от других инфекций, эта инфекция — пузырики — поражают ладони и подошвы", — объяснила вирусолог в разговоре с ТАСС.

Врач добавила, что оспа сопровождается увеличением всех лимфатических узлов на теле. Однако не только лёгкая, но и средне-тяжёлая оспа обезьян не требует медицинского вмешательства и проходит сама.

Малинникова подчеркнула, что оспа обезьян не отличается такой высокой заразностью, как коронавирус или грипп.