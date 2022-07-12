Вирусолог Альтштейн: заболевший оспой обезьян выздоравливает за две-три недели

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о сроке выздоровления после заражения оспой обезьян. По словам специалиста, это вирусное заболевание проходит через две-три недели.

Как подчеркнул эксперт, оспа обезьян намного слабее натуральной. От неё обычно защищает вакцинация, однако прививку можно и не делать, отметил вирусолог. Он заявил, что это заболевание нельзя назвать опасным, поэтому переживать из-за него не стоит.

"Пациента (первого в России заражённого. — Прим. ред.) нашли, его изолировали, теперь других людей он не заразит, за теми, с кем он контактировал, также наблюдают. Если найдут новых инфицированных — тоже изолируют, это эпидемиологическое правило", — сказал Альтштейн, слова которого приводит NEWS.ru.

Ранее представители Роспотребнадзора сообщили, что в нашей стране подтвердили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший россиянин вернулся из Португалии, подчеркнули в ведомстве.