Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал первый подтверждённый случай заражения оспой обезьян в России. По мнению эксперта, жителям нашей страны не стоит беспокоиться из-за этого заболевания.
"Смертельных случаев нет. Заболевание протекает достаточно легко. Вирус передаётся сложнее, чем COVID-19 и натуральная оспа", — сказал специалист.
По его словам, распространение оспы обезьян в РФ зависит от успешности изоляции людей, которые контактировали с заражённым пациентом. Вспышку болезни возможно избежать, отметил вирусолог.
"Ни о какой пандемии речи не идёт. Думаю, ВОЗ немного пугает. В организации упустили самое начало вспышки, теперь что-то пытаются делать. Нужно было локализовать её в самом начале. Об источнике знали", — заключил собеседник издания.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Пациент прибыл из Португалии, сказали представители ведомства.
"Заболевание выявлено у молодого человека", — добавили в Роспотребнадзоре.
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