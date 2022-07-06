Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева рассказала в беседе с Pravda.Ru о том, какой рацион питания выбрать в летний период.
"Я не сторонник делить еду на категории: плохая/хорошая, летняя/зимняя. Питаться стоит любимыми продуктами и не слишком увлекаться ограничениями и диетами. Потому что маятник ограничений рано или поздно качнётся в противоположную сторону, и организм возьмёт свое", — заявила Медведева.
Она поделилась диетой, которая поможет в любое время года поддерживать здоровье и активность:
Медведева порекомендовала летом отдавать предпочтение "лёгким" белковым продуктам, которые легко усваиваются: рыбе, творогу, яйцам. Что касается углеводов, то их нужно получать из сезонных фруктов и овощей, отметила фитнес-тренер.
Также Медведева поделилась рецептом протеиновых панкейков с ягодами и мятой:
"Смешать 40 грамм протеина, 70 грамм рисовой муки и 200 мл. молока. Получившуюся смесь разделить не несколько частей и жарить маленькие блинчики на антипригарной сковороде. Их можно украсить ягодами и мятой".
По словам спортсменки, протеиновые панкейки не вредят фигуре и являются отличным источником белка.
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