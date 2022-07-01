Офтальмолог: солнцезащитные очки позволяют уберечь макулярную зону глаз

Врач Вячеслав Куренков объяснил, почему необходимо носить солнцезащитные очки. Как заявил специалист, они позволяют уберечь макулярную зону, то есть наиболее хрупкую часть глаза.

"Если при повышенной инсоляции (количестве солнечного света. — Прим. ред.) вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект", — объяснил эксперт, слова которого приводит URA.RU.

Вместе с этим собеседник издания порекомендовал использовать разные очки для повседневной жизни и отдыха на пляже. По информации врача, за рулём стоит надевать очки с 50% затемнением. Специальные очки необходимы людям, которые трудятся в горной местности, на Северном полюсе, добавил Куренков.