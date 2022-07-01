Врач Вячеслав Куренков объяснил, почему необходимо носить солнцезащитные очки. Как заявил специалист, они позволяют уберечь макулярную зону, то есть наиболее хрупкую часть глаза.
"Если при повышенной инсоляции (количестве солнечного света. — Прим. ред.) вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект", — объяснил эксперт, слова которого приводит URA.RU.
Вместе с этим собеседник издания порекомендовал использовать разные очки для повседневной жизни и отдыха на пляже. По информации врача, за рулём стоит надевать очки с 50% затемнением. Специальные очки необходимы людям, которые трудятся в горной местности, на Северном полюсе, добавил Куренков.
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