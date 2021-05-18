Ожоги и катаракта: офтальмолог рассказала об опасности солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки призваны не только дополнять наш образ, но и защищать глаза от вредного воздействия солнечных лучей. О том, как правильно подобрать солнцезащитные очки, в интервью URA.RU рассказала офтальмолог профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Чем опасны неправильные очки?

Многие люди думают, что чем темнее очки, тем более надёжную защиту от ультрафиолета они обеспечивают. Но это не так, отметила специалист. Даже чёрные очки могут пропускать ультрафиолет.

Более того, такие очки могут представлять опасность для здоровья, так как под тёмными линзами расширяется зрачок, и ультрафиолетовые лучи беспрепятственно проникают в глубокие оптические среды.

Ношение неправильно подобранных солнцезащитных очков может спровоцировать ожог, катаракту, дистрофические изменения сетчатки, а также повредить ростковый слой роговицы.

Как выбрать линзы?

При выборе очков нужно учитывать степень защиты от излучений.

"400 — это максимальная степень защиты. То есть глаза будут на 100% защищены от ультрафиолетовых лучей этими линзами", — пояснила она.

В зависимости от степени затемнения существует четыре категории линз. В городских условиях рекомендуется носить очки первой и второй категории. А вот на отдыхе на морском побережье и в горах больше подойдут третьей и четвёртой категории.

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